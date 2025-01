S.A. 26 settembre 2022 Sarda campionessa del mondo di bocce La giovane atleta sarda Giorgia Trudu insieme alla emiliana Martina Zurigo ha conquistato la medaglia d’oro nella coppia femminile



CAGLIARI - Giorgia Trudu è Campionessa del Mondo di bocce under 18. Ai Mondiali giovanili di bocce, andati in scena dal 20 al 24 settembre 2022 al Centro Tecnico Federale di Roma, la giovane atleta sarda insieme alla emiliana Martina Zurigo, ha conquistato la medaglia d’oro nella coppia femminile. Le azzurrine hanno superato in finalissima, con il netto risultato di 12 a 0, le austriache Evi Werth e Sonja Gleissner. Nelle prime due giornate di eliminatorie, Trudu e Zurigo hanno ottenuto tre vittorie (Brasile 12-2, Algeria 10-5 e Uruguay 12-0) e una sconfitta (Turchia 7-6). In semifinale, le nostre rappresentanti hanno superato l'Argentina (Donatella Levriero e Brenda Ledesma) 10-4.



Ai Mondiali di Roma hanno partecipato venti nazionali con sette titoli in palio: Individuale maschile, Coppia maschile, Individuale femminile, Coppia femminile, Coppia mista, Tiro di precisione maschile, Tiro di precisione femminile. Gianluca Lilliu, presidente della Federbocce Sardegna, non nasconde la propria soddisfazione: «È un'emozione fortissima. Difficile trovare le parole. Per la Sardegna è un risultato straordinario che chiude un anno agonistico di incredibili soddisfazioni per tutti noi e per Giorgia in particolare, con il recente titolo italiano nel tiro di precisione e la convocazione in Nazionale. Bravissima Giorgia, che con impegno e sacrificio, ha saputo esprimere il proprio talento e arrivare a un traguardo così importante. Un trampolino di lancio per la sua carriera da senior. Un punto di riferimento per il movimento e per i ragazzi che seguiranno le sue orme».