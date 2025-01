Cor 27 settembre 2022 90 chili di marijuana tra i cespugli a Nuoro Sono stati ritrovati dalla polizia che ha sequestrato tutta la droga, accuratamente divisa in sacchi e nascosta in un cespuglio a ridosso della Strada Provinciale 45. Avviate le indagini nel tentativo di risalire ai malviventi



NUORO - Novanta chili di marijuana nelle campagne di Nuoro, in località “Marreri”. Sono stati ritrovati dalla polizia che ha sequestrato tutta la droga, accuratamente divisa in sacchi e nascosta in un cespuglio a ridosso della Strada Provinciale 45. Ora la marijuana sarà sottoposta dalla scientifica a dei test per stabilire il livello di Thc. La Questura di Nuoro negli ultimi mesi ha messo in campo un’attività di prevenzione e di repressione del fenomeno del traffico di stupefacenti, in particolare nelle vicinanze degli istituti scolastici, dove interviene con l’ausilio di unità cinofile della Questura di Oristano e delle pattuglie del Reparto prevenzione crimine Sardegna.