Cor 27 settembre 2022 Danno d´immagine in Regione: doppia condanna Gli ex consiglieri regionali del Popolo della Libertà, Onorio Petrini e Carlo Sanjust, dovranno pagare 110 mila euro alla Regione. Lo ha deciso la Corte dei Conti



CAGLIARI - Gli ex consiglieri regionali del Popolo della Libertà, Onorio Petrini e Carlo Sanjust, dovranno pagare 110 mila euro alla Regione (50mila il primo e 60mila il secondo) per il danno d’immagine causato all’ente dall’inchiesta sui fondi ai gruppi della XIII legislatura. Lo ha deciso la Corte dei conti: Dopo l'indagine penale che aveva coinvolto un'ottantina di consiglieri, i fascicoli erano stati trasmessi anche alla magistratura contabile per verificare se vi fossero danni erariali per l'ente regionale.