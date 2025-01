Cor 27 settembre 2022 Dressage: Sardegna 5a alla Coppa Regioni Dopo avere sfiorato il podio nella prima giornata. Quindici le regioni in gara. La Sardegna ha sfiorato il podio nel livello E avanzato, occupato da Lombardia, Emilia Romagna e Lazio



ORISTANO - La squadra sarda di Dressage si è fatta valere in una edizione record della Coppa delle Regioni che ha radunato all'Horse Riviera di San Giovanni in Marignano (Rimini) ben 388 binomi nelle due giornate. Quindici le regioni in gara. La Sardegna ha sfiorato il podio nel livello E avanzato, occupato da Lombardia, Emilia Romagna e Lazio.



Dopo il primo giorno di gara la squadra sarda formata da Giada Spiga, Giorgia Argiolas (circolo ippico Is Alinos) e Sara Milia e Noemi Antonelli (circolo ippico Boscovivo) si ritrova al 4° posto a pochissimi centesimi dalle prime tre. Nella seconda giornata invece per due soli punti la Sardegna è stata superata anche dal Friuli Venezia Giulia, chiudendo al quinto posto. Davanti comunque a regioni come Veneto e Piemonte che hanno grande tradizione nel dressage.



Sul piano dei risultati individuali da segnalare il terzo posto ottenuto da Sara Milia nel Trofeo Esordienti Pony in sella a Mr Mojoe. La squadra della Sardegna era capitanata dal capo equipe Antonella Clerici e dal tecnico Monica Iemi. Le allieve del circolo ippico Is Alinos sono state accompagnate dal loro istruttore Andrea Rossi.