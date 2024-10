Cor 3 ottobre 2022 Restyling per le aree gioco sassaresi Riqualificazione per le aree gioco dei giardini pubblici dell’emiciclo Garibaldi, del parco della Solidarietà a Li Punti, dei giardini di via Carru e del parco Louis Bralle di via di Vittorio, nel percorso vita



SASSARI - 98mila euro per le aree gioco dei giardini pubblici dell’emiciclo Garibaldi, del parco della Solidarietà a Li Punti, dei giardini di via Carru e del parco Louis Bralle di via di Vittorio, nel percorso vita. È il valore dei lavori di manutenzione straordinaria che partiranno mercoledì 5 ottobre, coordinati dal settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari e affidati all’impresa SO.PI.CO Srl di Ittiri. Progettate dall’architetta Maria Cristina Marongiu, le attività comprendono l’eliminazione di giochi rotti e non più riparabili, il posizionamento di nuovi e il ridimensionamento delle aree di sicurezza.