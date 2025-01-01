Alguer.it
Politica
S.A. 14:36
«Nuovi Parchi, idee e progetti del centro-destra»
Il gruppo consiliare di Forza Italia bacchetta l´Amministrazione comunale sui progetti dei nuovi parchi cittadini: Apprezziamo che dopo tutto questo tempo sono stati rispolverati ma idee e progetti non sono loro
ALGHERO - «Sono già trascorsi quasi due anni da quando l’assessore alle opere pubbliche della precedente Giunta di centrodestra chiedeva ed otteneva dalla regione Sardegna un contributo di circa 500mila euro per la realizzazione di due parchi: il primo nell’area di cessione derivata dalla lottizzazione della Valentino costruzioni e l’altro nel quartiere del Carmine, lottizzazione Rinaldi costruzioni. Due progetti interamente pensati, finanziati e progettati dalla precedente amministrazione» commentano i consiglieri del Gruppo di Forza Italia. «Apprezziamo che dopo tutto questo tempo sono stati rispolverati dalla giunta Cacciotto questi due progetti, ora descritti dall'amministrazione Cacciotto come innovativi e frutto di un virtuoso progetto di riqualificazione urbana, a dimostrazione che l’operato dei loro predecessori era valido. Meno onorevole è il tentativo, maldestro, di appropriarsi anche questa volta di idee e progetti non propri, specie di quello del Carmine affidato fin dal 2023» proseguono gli esponenti forzisti. E concludono: «La giunta Cacciotto acceleri quantomeno i tempi per la realizzazione di vecchi progetti di opere pubbliche ereditati da precedenti amministrazioni. Anche perché è evidente che non riesce a superare la sua sfrenata opera di propaganda con programmazione seria e incisiva tesa a migliorare Alghero».
6 novembre
Alghero festeggia la sua centenaria
6 novembre
Furgone in fiamme ad Alghero
6 novembre
Renzo Peretto è il nuovo Presidente della Cantina



