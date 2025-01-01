Alguer.it
S.A. 15:12
«Parco Tarragona angolo della vergogna»
E´ la petizione dei residenti di via Tarragona inviata al Quotidiano di Alghero in cui lamentano i servizio di pulizia nella zona verde in centro
ALGHERO - «Si richiede la pulizia dell'angolo della vergogna dei giardini pubblici Parco Tarragona al civico 3, l'angolo dove c'è la cisterna come riserva d'acqua per irrigazione del parco e il vano servizio di pompaggio, sempre dimenticato quando viene fatta sia la pulizia che la potatura del
verde». Così si legge nella petizione dei residenti di via Tarragona inviata al Quotidiano di Alghero in cui lamentano i servizio di pulizia nella zona verde in centro: «Attualmente si stanno pulendo gli ex campi da tennis ma viene sempre ignorato l'angolo della vergogna, l'area è completamente invasa da rifiuti di ogni genere: ramaglie, carcasse di vecchi frigoriferi e altro materiale abbandonato».
