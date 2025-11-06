Cor 10:40 Effetto Domino col Ceas Porto Conte Il progetto del Ceas Porto Conte, finanziato dal Servizio Svasi dell´Assessorato regionale all´Ambiente, avviato alla fine dello scorso anno, si avvicina alla sua conclusione



ALGHERO - Nuovo e interessante appuntamento rientrante in “Effetto Domino”. Il progetto del Ceas Porto Conte, finanziato dal Servizio Svasi dell'Assessorato regionale all'Ambiente, avviato alla fine dello scorso anno, si avvicina alla sua conclusione. All'interno di un ricco programma di iniziative, attività di sensibilizzazione, percorsi didattici incentrati sulle buone pratiche per tutelare la salute del nostro Pianeta, nella giornata di martedì si è svolto l'incontro formativo “Il Mondo produttivo cambia". Una mattinata di lavoro organizzata dal Ceas Porto Conte a Casa Gioiosa con l'obiettivo di contribuire al rafforzamento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici della comunità locale, secondo un approccio multisettoriale, al fine di garantire ambienti sicuri e accessibili secondo principi di equità e di sostenibilità.



Un importante momento di dibattito che ha visto protagoniste le aziende certificate con il Marchio di Qualità della Rete dei Parchi e delle Aree protette e gli operatori della pesca artigianale. Un confronto dedicato al tema della sostenibilità dei processi produttivi e alle misure di adattamento ai cambiamenti climatici in ambito produttivo. Grazie al prezioso contributo dell’Università di Sassari, di Laore, di Agris e della NeMeA Sistemi, è stato possibile approfondire lo stato delle conoscenze sugli impatti, le vulnerabilità e l’adattamento del mondo produttivo, dando ampio spazio all’esperienza delle aziende presenti, che risentono dei sempre più frequenti mutamenti climatici e che conseguentemente impattano sulla vita, abitudini e salute delle persone.



Invitati speciali all'incontro anche le due classi dell'IIS Roth di Alghero protagoniste dell'azione "Effetto Domino": un percorso didattico interdisciplinare in tema di adattamento ai cambiamenti climatici che li ha portati, dopo l'esperienza diretta in territorio protetto, a realizzare, sulla falsa riga della trasmissione Rai "Caro marziano", singolari e profondi messaggi presentati al pubblico presente con un'importante presa di coscienza riguardo tali criticità. La giornata è iniziata con l'introduzione da parte di Antonella Derriu, responsabile del Ceas Porto Conte, seguita dall'intervento del direttore Mariano Mariani sull’influenza dei cambiamenti climatici nel mondo produttivo, aumento dei rischi fisici, riduzione della produttività, incremento dei costi operativi, sulla capacità di adattamento delle aziende ai nuovi scenari climatici e sulle opportunità legate transizione ecologica. La mattinata è poi proseguita con gli interventi del prof. Emmanuele Farris del Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali dell’Università degli Studi di Sassari, di Antonio Demelas dell'Agenzia Laore, di Jacopo Culurgioni, Riccardo Diciotti e Nicola Fois dell'Agenzia Agris Sardegna - Servizio Ricerca per i prodotti ittici e di Michele Boella della NeMeA Sistemi.