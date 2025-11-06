Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroAmbienteParchi › Effetto Domino col Ceas Porto Conte
Cor 10:40
Effetto Domino col Ceas Porto Conte
Il progetto del Ceas Porto Conte, finanziato dal Servizio Svasi dell´Assessorato regionale all´Ambiente, avviato alla fine dello scorso anno, si avvicina alla sua conclusione
Effetto Domino col <i>Ceas</i> Porto Conte

ALGHERO - Nuovo e interessante appuntamento rientrante in “Effetto Domino”. Il progetto del Ceas Porto Conte, finanziato dal Servizio Svasi dell'Assessorato regionale all'Ambiente, avviato alla fine dello scorso anno, si avvicina alla sua conclusione. All'interno di un ricco programma di iniziative, attività di sensibilizzazione, percorsi didattici incentrati sulle buone pratiche per tutelare la salute del nostro Pianeta, nella giornata di martedì si è svolto l'incontro formativo “Il Mondo produttivo cambia". Una mattinata di lavoro organizzata dal Ceas Porto Conte a Casa Gioiosa con l'obiettivo di contribuire al rafforzamento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici della comunità locale, secondo un approccio multisettoriale, al fine di garantire ambienti sicuri e accessibili secondo principi di equità e di sostenibilità.

Un importante momento di dibattito che ha visto protagoniste le aziende certificate con il Marchio di Qualità della Rete dei Parchi e delle Aree protette e gli operatori della pesca artigianale. Un confronto dedicato al tema della sostenibilità dei processi produttivi e alle misure di adattamento ai cambiamenti climatici in ambito produttivo. Grazie al prezioso contributo dell’Università di Sassari, di Laore, di Agris e della NeMeA Sistemi, è stato possibile approfondire lo stato delle conoscenze sugli impatti, le vulnerabilità e l’adattamento del mondo produttivo, dando ampio spazio all’esperienza delle aziende presenti, che risentono dei sempre più frequenti mutamenti climatici e che conseguentemente impattano sulla vita, abitudini e salute delle persone.

Invitati speciali all'incontro anche le due classi dell'IIS Roth di Alghero protagoniste dell'azione "Effetto Domino": un percorso didattico interdisciplinare in tema di adattamento ai cambiamenti climatici che li ha portati, dopo l'esperienza diretta in territorio protetto, a realizzare, sulla falsa riga della trasmissione Rai "Caro marziano", singolari e profondi messaggi presentati al pubblico presente con un'importante presa di coscienza riguardo tali criticità. La giornata è iniziata con l'introduzione da parte di Antonella Derriu, responsabile del Ceas Porto Conte, seguita dall'intervento del direttore Mariano Mariani sull’influenza dei cambiamenti climatici nel mondo produttivo, aumento dei rischi fisici, riduzione della produttività, incremento dei costi operativi, sulla capacità di adattamento delle aziende ai nuovi scenari climatici e sulle opportunità legate transizione ecologica. La mattinata è poi proseguita con gli interventi del prof. Emmanuele Farris del Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali dell’Università degli Studi di Sassari, di Antonio Demelas dell'Agenzia Laore, di Jacopo Culurgioni, Riccardo Diciotti e Nicola Fois dell'Agenzia Agris Sardegna - Servizio Ricerca per i prodotti ittici e di Michele Boella della NeMeA Sistemi.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
6/11/2025
«Nuovi Parchi, idee e progetti del centro-destra»
Il gruppo consiliare di Forza Italia bacchetta l´Amministrazione comunale sui progetti dei nuovi parchi cittadini: Apprezziamo che dopo tutto questo tempo sono stati rispolverati ma idee e progetti non sono loro
25/10Parco, avanti con progetti di tutela
25/10Maria Pia, Fertilia, Capo Caccia. «Alghero deve puntare sul verde»
3/10Ticket family per le bellezze del Parco
5/9Comitato denuncia: Parco Tarragona da riqualificare
13/8Hotel e musei: Parco Asinara verso il futuro
13/8«Parco Tarragona angolo della vergogna»
8/8Selva a Tilloca: «un errore grossolano sui fondi»
5/8«A Punta Giglio arrivano 4,2mln»
2/8Al Comune terreni ipotecati. «Vicenda molto preoccupante»
31/7Sabato apre il Parco a Caragol
« indietro archivio parchi »
7 novembre
Incendio cabina Enel ad Alghero
7 novembre
Cap d´Any, Auriemma si scaglia su Moro
4 novembre
Alghero: auto a fuoco nella notte



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)