Bollette alle stelle, chiude la piscina del Green

Nella foto: la piscina coperta del Green hotel di Alghero ALGHERO - Nuova mazzata sulla città, proprio nel giorno in cui si presenta al pubblico l'impianto polivalente di futura realizzazione all'Istituto d'Arte [ LEGGI ]. Chi vorrà praticare nuoto, tra qualche settimana, dovrà necessariamente spostarsi da Alghero e raggiungere gli impianti di Sassari o dei vicini centri dell'hinterland. Chiude dal prossimo 11 novembre la piscina coperta delhotel, l'unico impianto coperto attualmente esistente in città.All'origine della decisione, il caro-bollette conseguente al costo dell'energia, ormai triplicato, che si abbatte come una scure sulle imprese di ogni settore: i costi divenuti insostenibili, non permetto di mandare avanti la struttura, da qui la sofferta decisione. Gli unici corsi attualmente attivi per adulti proseguiranno fino ai primi giorni di novembre, poi lo stop stagionale.Per i giovani algheresi e il movimento natatorio più in generale, si tratta di un brutto colpo, che non potrà non avere conseguenze negative. Alghero, già in forte ritardo sugli impianti, si ritrova senza una struttura idonea, nonostante a Maria Pia i lavori sempre promessi per realizzare l'impianto coperto attiguo alla vecchia vasca scoperta fossero arrivati a buon punto, prima del definitivo blocco cantiere datato ormai 2020.Nella foto: la piscina coperta del Green hotel di Alghero