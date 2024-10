Cor 3 ottobre 2022 Tragedia dopo la partita di tennistavolo a Sassari Il 58enne di Macomer era impegnato con l´associazione sportiva Norbello in una gara di tennistavolo a Sassari. Il malore gli è stato fatale, inutili i soccorsi dell´equipe del 118



SASSARI - La tragedia, come spesso accade in simili circostanze, si è consumata in pochi istanti. Antonello Ledda (58 anni), dopo aver ha giocato la sua gara e si è seduto in panchina. Pochi istanti dopo si è accasciato accusando un improvviso malore. Qui la tragedia: inutili gli immediati soccorsi, per l'uomo non c'è stato più niente da fare nemmeno con l'arrivo del 118.



[foto Tennistavolo Norbello]