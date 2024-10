18/10/2024 Il Pala Manchia per tutti: l´amministrazione fa il punto Problemi alla Cunetta per l´avvio di tutti i campionati di basket in concomitanza con l´ultimazione dei lavori per l´allungamento del campo. L´assessore Daga annuncia una conferenza stampa sul tema, così da andare incontro agli impegni di famiglie e società