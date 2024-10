Cor 11 ottobre 2022 Ares: procedure per 117 assunzioni Sette i bandi che potranno ora essere pubblicati in Gazzetta ufficiale per altrettanti profili: Dalla pubblicazione dei bandi in Gazzetta ufficiale i candidati avranno 30 giorni di tempo per presentare la propria adesione



CAGLIARI - L’Ares in accordo con l’assessorato regionale della Sanità ha avviato le procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale del comparto sanitario da destinare alle Asl e alle aziende ospedaliere dell’Isola. Indetti i concorsi per la copertura a tempo indeterminato di 117 posti su differenti figure. Sette i bandi che potranno ora essere pubblicati in Gazzetta ufficiale per altrettanti profili: 57 posti di operatore socio sanitario, 10 posti per ostetrica; 10 per tecnico di radiologia medica; 10 posti per tecnico della prevenzione negli ambienti di lavoro; 11 posti di fisioterapista, 8 posti di terapista occupazionale; 11 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Dalla pubblicazione dei bandi in Gazzetta ufficiale i candidati avranno 30 giorni di tempo per presentare la propria adesione.