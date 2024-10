Cor 15 ottobre 2022 Olmedo: In pizzeria con la pistola, panico L´uomo, 44enne, al momento di sedersi in una sala aperta al pubblico, si è ferito alla mano destra dal colpo partito accidentalmente dall´arma custodita nello zainetto. E´ stato arrestato: portava l´arma senza autorizzazione



ALGHERO - Nel corso del primo pomeriggio di venerdì, un cittadino italiano di 44 anni, dopo pochi minuti dall’ingresso in una pizzeria situata nelle vicinanze del centro di Olmedo, si è ferito alla mano destra con un colpo d’arma da fuoco, esploso in maniera accidentale e causato dall’incauto maneggio dell’arma all’atto di accomodarsi nella sala aperta al pubblico.



E' così scoppiato il panico all'interno de locale, tra i clienti presenti e i dipendenti: immediata la chiamata ai carabinieri della compagnia di Alghero, supportati dagli artificieri del Comando Provinciale di Sassari, ed al personale sanitario del 118.



L’ispezione effettuata sullo zaino del 44enne ha permesso di rinvenire al suo interno l’arma da fuoco di tipo artigianale ed in possesso della stesa vittima senza un giustificato motivo. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari e l’uomo, trasportato presso l’ospedale Marino di Alghero ed affidato alle cure del personale sanitario, è stato dichiarato in stato di arresto.