Cor 18 ottobre 2022 «Massimiliano Farci è innocente»

Omicidio: sentenza a novembre Appuntamento al 15 novembre quando la Corte d´Assise di Sassari presieduta dal giudice Massimo Zaniboni dopo le eventuali contro-repliche dei pubblici ministeri emetterà la sentenza per la morte di Speranza Ponti avvenuta nel 2019 ad Alghero



ALGHERO - Appuntamento al 15 novembre quando la Corte d'Assise di Sassari presieduta dal giudice Massimo Zaniboni dopo le eventuali contro-repliche dei pubblici ministeri emetterà la sentenza. Abba sbarra, accusato dell'omicidio della compagna, Speranza Ponti, c'è Massimiliano Farci, per il quale i pm Beatrice Giovannetti e Angelo Beccu hanno chiesto la condanna all'ergastolo più 18 mesi di isolamento diurno.



Nell'udienza odierna l'avvocato della difesa, Daniele Solinas, ha sollecitato il proscioglimento dalla pesante accusa di omicidio, perchè il fatto - a suo dire - non sussiste: Non ci sarebbe alcun movente. Qualche giorno fa invece gli avvocati di parte civile avevano richiesto cospicui risarcimenti.



Speranza Ponti, era stata uccisa il 5 dicembre 2019 ad Alghero, all'età di 49 anni. Il suo corpo era stato ritrovato dopo due mesi dalla sua scomparsa nelle campagne alla periferia della città, proprio su indicazione di Farci, che aveva spiegato di averla trovata impiccata nella casa che i due condividevano e di averne nascosto il cadavere per paura di non essere creduto dalle Forze dell'ordine.