Cor 20 ottobre 2022 Specie autoctone, accordo Parco e Università Il Dipartimento universitario metterà a disposizione propri ricercatori ed il know-how scientifico necessario per pianificare e implementare le attività di monitoraggio e di ricerca previste dall’accordo di collaborazione



ALGHERO - Prosegue la collaborazione tra l’Università degli studi di Sassari e l’Azienda speciale Parco di Porto Conte in attuazione dell’Accordo Quadrosiglato nel 2019 e finalizzato a disciplinare la collaborazione “per lo studio di modelli ambientali, geo-economici, culturali sostenibili e competitivi applicabili all’interno dell’Area Parco”. Nei giorni scorsi è stata sottoscritta una importante intesa con il settore officinale della flora spontanea del Parco. Il Dipartimento universitario metterà a disposizione propri ricercatori ed il know-how scientifico necessario per pianificare e implementare le attività di monitoraggio e di ricerca previste dall’accordo di collaborazione.



Non solo, fornirà anche il proprio contributo consulenziale scientifico ogni qual volta lo richieda l’Ente Parco in ordine a questioni legate a particolari attività gestionali e/o di espressione di pareri e autorizzazioni riguardanti iniziative e proposte che possano avere effetti diretti o indiretti su specie e habitat di interesse conservazionistico. «E’ importante per noi la collaborazione con gli enti ricerca ed in particolare dare continuità alla nostra collaborazione con i Dipartimenti della Università di Sassari -evidenzia il Presidente del Parco di Porto Conte Raimondo Tilloca- proprio sotto il profilo scientifico è importante il confronto e la collaborazione che per il nostro ente diventa strategica per la programmazione delle azioni di conservazione e gestione del territorio protetto.»



L’accordo con il Dipartimento dell’Ateneo sassarese segue quelli già attuati ed in corso con altri Dipartimenti dello stesso Ateneo e quelli con altri istituti e dipartimenti nazionali ed internazionali con lo scopo di creare una rete di raccordo tra il modo della ricerca e la gestione applicata delle risorse ambientali che il Parco è chiamato ad amministrare. Quest’ultimo accordo servirà inoltre ad arricchire le attività connesse alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio protetto e della zona contigua in stretta sinergia con il sistema produttivo della Nurra di Alghero ed in coerenza con le attività riguardanti la certificazione ambientale della rete dei parchi e delle aree protette già attivo da anni per i prodotti e i servizi delle imprese che hanno fatto richiesta, o intendano fare richiesta, del marchio di qualità ambientale concesso dal Parco di Porto Conte.