S.A. 21 ottobre 2022 Calcio e Coldiretti contro il cibo sintetico Lega Pro alla petizione contro il cibo sintetico promossa da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, Filiera Italia e World Farmers Markets Coalition



SASSARI - Parte dalla Sardegna con il derby Torres – Olbia calcio 1905 l’adesione della Lega Pro alla petizione contro il cibo sintetico promossa da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, Filiera Italia e World Farmers Markets Coalition. Una battaglia a favore del cibo naturale, quello che piace e fa bene agli sportivi. Per questo domani, sabato 22 ottobre alle ore 10.30, sarà presentata l’iniziativa al mercato coperto di Campagna Amica di Sassari in via Romita, nel Centro Commerciale Luna e Sole.



Saranno presenti la lega Pro, Coldiretti Sardegna, la Torres e l’Olbia Calcio e le due città Sassari e Olbia e si presenterà il gemellaggio Torres – Olbia calcio 1905 grazie a Lega Pro “Uniti contro il cibo sintetico, rivali nel derby di Sardegna” per dare “un calcio al cibo sintetico” e la raccolta firme che prenderà il via proprio domenica allo stadio Acquedotto di Sassari durante la partita di calcio che poi interesserà gli stadi dove si gioca il campionato di Serie C in cui saranno presenti i gazebo gialli di Coldiretti e Campagna Amica per far firmare i tifosi.



Le multinazionali del cibo in provetta stanno cercando di imporre al mercato la carne prodotta in laboratorio, il latte “senza mucche” fino ad arrivare al pesce senza mari, laghi e fiumi. Un cibo sintetico che potrebbe presto inondare il mercato europeo poiché già ad inizio 2023 potrebbero essere introdotte a livello Ue le prime richieste di autorizzazione all’immissione in commercio. Per questo è importante l’impegno di tutti e sabato a firmare la petizione saranno Lega Pro, il Comune di Sassari e Torres e Olbia Calcio 1905, e il giorno dopo allo stadio i tifosi che assisteranno al derby. Appuntamento a domani, sabato 22 ottobre alle ore 10.30 nel mercato coperto di Campagna Amica a Sassari in via Romita.