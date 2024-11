S.A. 28 ottobre 2022 Corso di algherese dal 9 novembre Il corso è organizzato dall’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l’Alguer, organizzatrice di corsi di lingua fin dal 1990



ALGHERO - Mercoledì 9 novembre 2022 avrà inizio alle ore 18, via Porrino 40, un corso gratuito per apprendere a leggere e scrivere in algherese. Il corso è organizzato dall’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l’Alguer, organizzatrice di corsi di lingua fin dal 1990. Apprendere a leggere e a scrivere la lingua materna, o per alcuni la lingua del luogo in cui sono nati, è una maniera per poterne fare un uso sociale più grande.



La finalità del corso è infatti proprio quella di fornire al parlante strumenti culturali indispensabili, che sino a oggi gli sono stati concretamente negati anche se legalmente riconosciuti (cioè l’alfabetizzazione nella lingua locale), e dargli, inoltre, la nuova consapevolezza di possedere un bene immateriale di inestimabile valore, che sarebbe imperdonabile perdere.



Per il recupero e la rivalorizzazione dell’algherese è però indispensabile la collaborazione dell’intera comunità. Conquistare la capacità di scrivere e leggere in algherese contribuisce a rendere più forte il senso d’identità linguistica e a impedire che la lingua muoia per l’indifferenza dei suoi stessi parlanti. Per formare le classi è necessaria una previa iscrizione, che può essere fatta o telefonando al n. 079 981320 o scrivendo a salvaguardalguer@gmail.com