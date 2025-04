S.A. 8:32 Laboratorio concerto in catalano ad Alghero e Sassari Sarà la cantautrice catalana Marta Shanti a tenere il laboratorio su "Natura ed esseri mitologici: tra canti e leggende", in programma giovedì 3 aprile presso l´Ateneu alguerès e venerdì 4 aprile presso l´UNISS-DUMAS



ALGHERO - Si terrà ad Alghero e Sassari il Laboratorio-concerto della cantautrice catalana Marta Shanti: "Natura ed esseri mitologici: tra canti e leggende", in programma giovedì 3 aprile alle 19.00 presso l'Ateneu alguerès (Via Cavour, 27 Alghero) e venerdì 4 aprile presso l'UNISS-DUMAS alle 15.00 (aula Austen, piazza Conte di Moriana 8, Sassari). Questa attività unisce un laboratorio partecipativo e un concerto intimo per entrare in contatto con la cultura e la lingua catalana, attraverso le canzoni di Marta Shanti. È anche un'introduzione all'immaginario mitologico e alle varie leggende della Catalogna.



In particolare, la leggenda di San Giorgio sarà esplorata da diverse prospettive, individuando i principali luoghi naturali e fantastici della Catalogna a essa legati, intrecciandola con le canzoni della cantautrice, creando un dialogo aperto su questa e altre leggende. L'attività è organizzata all'interno del Corso di Lingua e cultura catalana dell'Università di Sassari e del lettorato dell'Institut Ramon Llull e dall'Ateneu alguerès.



Marta Shanti è una giovane cantautrice catalana che dal 2015 partecipa attivamente alla scena musicale nazionale ed europea. La sua musica cattura realtà del passato e del presente, con una gamma di universi musicali unici per ciascuna delle sue canzoni. Con un mix di pop, rock, folk e nuove canzoni catalane, struttura un'intensa storia sulla vita radicata nella natura e nella libertà. La sua voce, toccante e limpida, invita chi l'ascolta a intraprendere un viaggio interiore ed esteriore. Ha partecipato a numerosi festival di fama internazionale, come il Barnasants. Ha ottenuto vari riconoscimenti, tra i più recenti: il primo premio al 45° concorso Cançò de Salitja e vincitrice del IV festival XS (2024).