S.A. 19:38 Premio Ozieri, pubblicato il bando Pubblicato il bando per la 66ma edizione dell’omonimo concorso letterario riservato alle poesie e ai racconti in lingua sarda e nelle altre lingue di Sardegna



OZIERI - L’associazione Premio Ozieri Aps ha redatto e pubblicato il bando per la 66ma edizione dell’omonimo concorso letterario riservato alle poesie e ai racconti in lingua sarda e nelle altre lingue di Sardegna (gallurese, turritano, catalano di Alghero e tabarchino). Come ogni anno, al fine di poter partecipare alle sezioni previste (anche a tutte e tre), occorre inviare componimenti inediti. Queste le tre sezioni: Poesia sarda “Antoni Sanna” (non oltre quaranta versi con o senza rima e con argomento libero); Prosa sarda “Tonino Ledda” (racconti su massimo cinque pagine word); Tra poesia e càntigu “Antoni Cubeddu” (con versi scritti per poter essere cantati sui modelli della tradizione orale come mutos, modas e altri schemi).



Le opere inviate saranno valutate dalla Giuria presieduta dal Prof. Dino Manca dell’Università di Sassari e composta dalla sua squadra: Anna Cristina Serra (vice), Cristiano Becciu, Antonio Canalis, Duilio Caocci, Clara Farina, Attilio Mastino, Riccardo Mura, Gianbernardo Piroddi, Simone Pisano, Gabriele Tanda, Salvatore Tola. Agli autori è consigliato l’utilizzo delle regole ortografiche del Premio Ozieri, presenti sul sito web dell’omonima Associazione di promozione sociale; per le opere redatte nelle minoranze linguistiche turritana, gallurese e tabarchina sono indicate le rispettive norme standard approvate dalla Regione Sardegna; per l'algherese le norme adottate dal Comune.



Questi i premi per i vincitori di tutte e tre le sezioni: assegno da 500 euro e medaglia per i primi; assegno da 300 euro e medaglia per i secondi; assegno da 200 euro e medaglia per i terzi. Previste anche le menzioni d’onore e i premi speciali. L’edizione dello scorso è stata vinta da Antonello Isoni con la poesia “Tarra di gherra e di branu”, da Domenico Battaglia con il racconto “Tra infernu e paradisu” e dal compianto Salvatorangelo Murgia con il suo ‘bator trobojadu’ intitolato “A s’amigu caru Bannantoni Busio”. Il termine ultimo di partecipazione è fissato al 31 maggio. È inoltre in preparazione un calendario ricco di manifestazioni collaterali per promuovere e divulgare a 360 gradi la cultura e l’arte della Sardegna.