S.A. 31 ottobre 2022 Ghilarza e Latte Dolce pareggiano Terzo pareggio consecutivo in campionato per il Sassari Calcio Latte Dolce, che dopo essere andato sotto di due reti nella prima frazione, grazie alle reti di Celin e Saba riesce a pareggiare i conti e sale così a 25 punti in classifica



SASSARI - Terzo pareggio consecutivo in campionato per il Sassari Calcio Latte Dolce, che dopo essere andato sotto di due reti nella prima frazione, grazie alle reti di Celin e Saba riesce a pareggiare i conti e sale così a 25 punti in classifica. I padroni di casa partono bene e provano a imporre il pallino del gioco, ma il Sassari Calcio Latte Dolce è attento e al 20’ il punteggio è fermo sullo 0-0. La prima azione degli ospiti arriva alla mezz’ora con un tiro di Pireddu, che trova la deviazione del difensore giallorosso e la palla termina alta. Sette minuti più tardi arriva il vantaggio del Ghilarza: Congiunti atterra Caddeo e l’arbitro assegna il calcio di rigore.



Dal dischetto si presenta lo stesso centravanti giallorosso che non sbaglia e firma la rete dell’1-0. Dopo aver segnato la rete del vantaggio, i padroni di casa continuano ad avere in mano il pallino del match e al 41’ raddoppiano: punizione di Caddeo che beffa Congiunti e il Ghillarza chiude la prima frazione avanti 2-0. Nella ripresa parte subito forte il Sassari Calcio Latte Dolce e dopo un solo minuto il tiro di Scognamillo viene respinto dalla difesa ghilarzina. A differenza di quanto successo nella prima frazione, i ragazzi di mister Giorico si spingono in avanti e al 52’ arriva la rete del 2-1: cross di Olivera, che trova la testa di Celin e il centravanti brasiliano accorcia le distanze.



Dopo una rete annullata per fuorigioco al Ghilarza, al 58’ il Sassari Calcio Latte Dolce ottiene il pareggio: azione solitaria di Saba che supera Mele e realizza la rete del 2-2. I due allenatori vogliono provare a portare a casa i tre punti ed entrambe le squadre giocano una partita a viso aperto e all’82’ Saba va vicino alla doppietta con un tiro che termina alto. Al 90’ il Sassari Calcio Latte Dolce rimane in 10 per l’espulsione di Canu (doppia ammonizione). Nonostante l’inferiorità numerica gli ospiti si spingono in avanti, ma il match termina sul punteggio di 2-2. Ora i ragazzi di mister Giorico avranno una settimana di tempo per preparare la gara casalinga contro l’Arbus, che oggi ha bloccato sull’1-1 il Taloro Gavoi.



GHILARZA - SASSARI LATTE DOLCE 2 -2

Ghilarza: Mereu, Chessa (30’ st Laconi), Dessolis, Chergia, Aru, Atzei, Corda (33’ st Fantasia), Orro (42’ st Mele), Rancez, Cossu, Caddeo. A disposizione: Matzutzi, Oppo, Orrù F., Orrù N., Medde. Allenatore: Ivan Cirinà

Sassari Calcio Latte Dolce: Congiunti; Pireddu, Cabeccia, Russu, Tuccio (13’ Marcangeli), Olivera, Saba, Piga; Sechi (13’ Canu), Celin, Scognamillo (13’ st Kaio, 29’ st Grassi). A disposizione: Panai, Serra, Piredda, Sanna. Allenatore: Mauro Giorico

Marcatori: 37’ Caddeo, 41’ Caddeo, 52’ Celin, 58’ Saba

Ammonizioni: Chessa (G), Laconi (G), Fantasia (G), Atzei (G), Caddeo (G), Congiunti (SLD), Saba (SLD), Marcangeli (SLD), Cau (assistente Mister Giorico)

Espulsioni: 90’ Canu (SLD) per doppia ammonizione

Angoli: 8-3



Nella foto (di Alessandro Sanna): Augustin Olivera