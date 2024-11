S.A. 31 ottobre 2022 Posidonia: 500mila ai comuni sardi Circa un terzo dei 72 comuni costieri della Sardegna è impegnato stagionalmente in importanti attività di movimentazione della posidonia depositata sui litorali



ALGHERO - Approvata la delibera in Regione che ha definito le modalità e i criteri per la concessione dei contributi alle Amministrazioni comunali: 500mila euro per il 2022. «Mediamente un terzo dei 72 comuni costieri della Sardegna è impegnato stagionalmente in importanti attività di movimentazione della posidonia depositata sui litorali, che rappresenta anche uno strumento di difesa naturale contro l'erosione costiera – ha spiegato l’assessore Lampis – Attività che causa un esborso economico considerevole, considerando che in alcuni casi sono stati rimosse decine di migliaia di metri cubi annui, con ampie oscillazioni degli accumuli, dovute alle variabili condizioni meteoclimatiche».