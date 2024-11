Cor 3 novembre 2022 Escursionisti dispersi ad Alghero

Feriti, in salvo con l´elicottero Sono stati recuperati in una zona molto impervia di Monte Murone, tra Fertilia e Porto Conte, con un elicottero dei vigili del fuoco. Fortunatamente i due turisti sono riusciti a fornire le coordinate per essere rintracciati



ALGHERO -Due esursionisti sono stati salvati poco dopo le 13 odierne (giovedì), dopo essersi persi sul Monte Murone, tra Fertilia e Porto Conte nel comune di Alghero (Sassari). Provvidenziale l'arrivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento algherese, che considerate le zone impervie sono intervenuti con l'ausilio dell'elicottero in servizio al distaccamento aeroportuale di "Nuraghe Biancu". Fortunatamente i due turisti sono riusciti a fornire le coordinate per essere rintracciati. Per loro soltanto ferite (lievi) a causa del passaggio attraverso la fitta vegetazione e i rovi.