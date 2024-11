Cor 8 novembre 2022 Certificazioni linguistiche al liceo Manno La consegna è avvenuta mercoledì 5 ottobre nello storico Istituto Manno di piazza Sulis ad Alghero: nel gruppo B1, sette ragazzi hanno raggiunto il livello B2A mentre nel gruppo B2, quattro risultano al livello C1A



ALGHERO - Trentanove studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore E.Fermi di Alghero hanno ricevuto le certificazioni linguistiche conferite dall'Università di Cambridge. La consegna è avvenuta mercoledì 5 ottobre nello storico Istituto Manno di piazza Sulis.



Gli alunni, che durante l'anno scolastico 2021/22 hanno frequentato i corsi di preparazione tenuti dagli insegnanti Sonia Modica e Elzbieta Wisniewska, hanno superato brillantemente il “Preliminary English Test - University of Cambridge” di livello B1 (19 ragazzi) del QCER e “First FCE Test – University of Cambridge” di livello B2 del QCER ( 20 allievi). Numerosi tra loro hanno dimostrato una conoscenza linguistica in inglese superiore al livello richiesto: nel gruppo B1, sette ragazzi hanno raggiunto il livello B2A mentre nel gruppo B2, quattro risultano al livello C1A.



I certificati English Preliminary B1 ed English First B2 sono qualifiche riconosciute a livello internazionale, accettate da università, scuole di formazione ed enti governativi e possono migliorare le prospettive di lavoro e di studio in ambito internazionale. L'esame è accreditato da Ofqual, l'ente regolatore di qualifiche, esami e test in Inghilterra. Anche nell'anno scolastico in corso, presso il Liceo Linguistico Manno dell’I.I.S. E.Fermi, saranno attivati i corsi di preparazione agli esami Cambridge di lingua inglese per l'ottenimento delle certificazioni linguistiche.



Nella foto: il gruppo degli studenti ed i loro docenti durante la cerimonia di consegna