Cor 20 novembre 2022 Giorni contati per il Solinas-bis

Tedde (Fi) verso la Giunta Si va verso la riconferma dello schema attuale in Giunta. Restano i nodi in Fratelli d´Italia e Forza Italia, dove prende sempre più peso il possibile ingresso di Marco Tedde nel nuovo esecutivo, nell´ottica soprattutto di un riequilibrio tra territori



ALGHERO - Giornate decisive per l'esecutivo regionale ormai da settimane azzoppato: delle 12 deleghe assegnate fin dal primo minuto da Solinas agli alleati, infatti, tre sono ormai vacanti ed altrettante potrebbero ballare, ricomponendo un'equilibrio che negli ultimi mesi è divenuto decisamente instabile all'interno della coalizione a trazione Sardista, con Fratelli d'Italia passata dal 4% del 2019 al 26% delle ultime politiche. C'è così da ricomporre un puzzle tutt'altro che facile, col rischio che sottrarre qualche casella all'attuale incastro faccia cadere il castello: ipotesi che Solinas, giunto all'ultimo anno di governo, non può certo permettersi se non vuole rischiare una caduta anticipata.



Questo lo schema attuale. Si va verso una riconferma: 3 Lega (Trasporti, Sanità e Personale), 3 Psd’Az (Turismo, Agricoltura e Urbanistica), 2 Forza Italia (Lavoro e Programmazione), 1 l’Udc Pubblica istruzione, come per i Riformatori ai Lavori pubblici, Sardegna 20venti all'Industria e Fratelli d’Italia all'Ambiente. C'è da sostituire i dimissionari Todde (Trasporti in quota Lega) e Zedda (Forza Italia), mentre Lampis (FdI) è stato eletto in Parlamento. E' all'interno di questo schema che si aprono le partite più avvincenti: da una parte la disputa tutta interna al Psd'Az - dove si potrebbe sacrificare l'assessora Murgia, indicazione diretta del governatore - in Forza Italia e FdI, e dall'altra i desiderata dell'Udc, pronti a forzare per ottenere una casella in più.



Era stato lo stesso Solinas a promettere il secondo assessorato a Giorgio Oppi, ma non è certo che Biancareddu adesso riesca a spuntarla, anche perchè equivarrebbe a sottrarre un assessore alla Lega (o Forza Italia): ipotesi che Matteo Salvini o i berlusconiani non prenderebbero per nulla bene. C'è infatti Pier Luigi Saiu pronto a sostituire il dimissionario Todde ai Trasporti e questo Solinas lo sa bene dopo aver incontrato il ministro e leader leghista due volte nell'arco di pochi giorni. Anche nel Psd'Az i malumori non mancano, tanto che l'innesto dato da molti sempre più scontato di Carlo Doria sembrerebbe orami aver perso definitivamente vigore.



Riequilibrio nord-sud. Solinas attende che Forza Italia fornisca i nomi per sostituire Alessandra Zedda. Indicazione che non dovrà necessariamente essere donna (almeno quattro figure devono rispettare la quota rosa nell'esecutivo ma l'impegno è probabile che venga diviso tra i partiti). Partita che dentro Forza Italia si fa interessante, dove prende sempre più peso il possibile ingresso di Marco Tedde. La scelta dell'ex sindaco di Alghero e attuale consigliere regionale trova il sostegno all'interno di un riequilibrio tra nord e sud. A pesare è il triangolo Alghero-Sassari-Porto Torres che ad oggi non è rappresentato e perdipiù gravato da una forte sperequazione di risorse a tutto vantaggio della città metropolitana di Cagliari, a cui si aggiunge il sostegno della Gallura.