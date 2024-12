S.A. 23 novembre 2022 Black friday: in Sardegna vale 75 milioni In base alle stime di Adiconsum Sardegna, in regione si faranno acquisti per circa 75 milioni di euro, il 70% dei quali sulle piattaforme di e-commerce e sui siti web dei vari negozi



CAGLIARI - Scatta anche in Sardegna la settimana del “Black Friday”, con sconti e promozioni nei negozi e presso le catene commerciali. Una occasione particolarmente attesa dai consumatori della regione, che quest’anno aiuterà le famiglie ad anticipare i regali di Natale. Lo afferma Adiconsum Sardegna, che mette in guardia i consumatori da truffe e raggiri legati soprattutto agli acquisti online, e alla trappola dello shopping “compulsivo”.



«Negli ultimi anni il Black Friday si è imposto anche in Sardegna, attirando un numero crescente di utenti che approfitta delle promozioni per cambiare la lavatrice o comprare un nuovo cappotto – spiega il presidente Giorgio Vargiu – Elettronica, abbigliamento, calzature e accessori sono infatti i prodotti più ricercati dai consumatori sardi durante la settimana di sconti, e quest’anno crescerà la fetta di utenti che approfitterà del Black Friday per anticipare i regali di Natale. È importante però non farsi prendere dall’ansia dell’acquisto e non cadere nella trappola dello shopping compulsivo: prima di effettuare un acquisto, è bene chiedersi sempre se quel bene che stiamo acquistando ci serve realmente, se lo utilizzeremo e se siamo in grado di affrontare tale spesa, anche alla luce dell’attuale situazione delle bollette e dell’inflazione».



In base alle stime di Adiconsum Sardegna, in regione si faranno acquisti per circa 75 milioni di euro, il 70% dei quali sulle piattaforme di e-commerce e sui siti web dei vari negozi. «L’aumento dell’attenzione dei consumatori verso il Black Friday e le vendite sul web ha portato ad un aumento esponenziale delle truffe online – avvisa il presidente Vargiu – Per tale motivo invitiamo i consumatori alla massima prudenza, e a verificare sempre le offerte anche nei negozi fisici: quando possibile, meglio comprare nei piccoli esercizi, in modo da sostenere l’economia locale e non i giganti dell’e-commerce».