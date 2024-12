Cor 24 novembre 2022 Agro-alimentare: gemellaggio col Libano La visita si inserisce nel quadro di un gemellaggio istituzionale tra Sardegna e Libano per valutare importanti iniziative legate al settore agro alimentare: Durante l´incontro sono emerse le tante similitudini tra I due popoli



CAGLIARI - Una delegazione di sindaci e operatori Libanesi, guidata dal Governatore di Beirut, Marwan Abboud è stata ricevuta questa mattina dall'Assessore agli Enti locali Quirico Sanna. La visita si inserisce nel quadro di un gemellaggio istituzionale tra Sardegna e Libano per valutare importanti iniziative legate al settore agro alimentare e artigianale organizzato principalmente dal Sindaco di Ollolai Francesco Columbu e il Presidente del Distretto rurale Barbagia Efisio Arbau. Durante l'incontro sono emerse le tante similitudini tra I due popoli e le salde amicizie comuni tra I maggiori esponenti all'incontro, Quirico Sanna, Marwam Abboud e il Sindaco di Tiro Hassan Dbouk.



Le professoresse di alcune università libanesi, presenti all’incontro, hanno omaggiato l'esponente della Giunta Solinas con alcuni prodotti tipici, frutto di iniziative imprenditoriali femminili nel territorio libanese. La professoressa Maria Sabagh ha poi spiegato il suo impegno, all' Università di Sassari, come ricercatrice nel settore delle carni bovine Sarde, dalla produzione alla distribuzione internazionale del prodotto finito.



L'incontro si è concluso con il consueto scambio delle bandiere. Particolarmente gradito da parte della delegazione Libanese l'omaggio dell'Assessore Sanna, Un libro sui giganti di Monte Prama.

Il Governatore Marwam Abboud ha invece omaggiato l'assessore Sanna di un coltello prodotto in Libano frutto di una precedente esperienza in cui gli artigiani Libanesi hanno imparato da quelli sardi e italiani a produrre coltelli artistici. Entrambe le delegazioni hanno abbracciato l'idea di un ritorno, seppur parziale, ad un ritrovato realismo produttivo legato al settore primario.