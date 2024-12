S.A. 25 novembre 2022 Meno voli e più costi: interrogazione a Roma Riduzione delle frequenze del 44% e il numero dei posti giornalieri a disposizione è diminuita del 27%: la denuncia della deputata di Alleanza Verdi Sinistra, Francesca Ghirra, che ha presentato un´interrogazione al ministro dei Trasporti



CAGLIARI - «La situazione sui cieli dell'isola è disastrosa: i voli hanno raggiunto prezzi folli e riuscire ad arrivare in Sardegna nel periodo natalizio è praticamente impossibile». E' quanto denuncia la deputata di Alleanza Verdi Sinistra, Francesca Ghirra, che ha presentato un'interrogazione al ministro dei Trasporti. «Rispetto alla continuità territoriale in vigore tra il 2013 e il 2020 - osserva la parlamentare sarda - c'è stata una riduzione delle frequenze del 44% e il numero dei posti giornalieri a disposizione è diminuita del 27%».



«Il regime di continuità territoriale - prosegue Ghirra - dovrebbe garantire un servizio di trasporto che non penalizzi i cittadini residenti in territori periferici, svantaggiati, come la Sardegna, da un'insopportabile carenza di servizi che li esclude dalle reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche, frenandone lo sviluppo socio-economico e rallentando la fuoriuscita da una crisi che rischia di diventare una condizione di sottosviluppo permanente. Con la modifica dell'art. 119 della Costituzione è stato introdotto il principio di insularità, ma la Sardegna oggi è più isolata che mai». «Il nuovo bando pubblicato dalla Regione a ottobre non supererà le attuali problematiche perché ripropone le stesse criticità del modello ora in vigore - conclude Ghirra -. Abbiamo chiesto al ministro se sia al corrente di questa situazione disastrosa e come intenda intervenire per porvi rimedio».