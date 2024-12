Cor 4 dicembre 2022 Da oggi riapre il parco a Monte Urpinu Ma gli animalisti dell´Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente non ci stanno e decidono di presentare un nuovo esposto alla procura di Cagliari



CAGLIARI - Riapre il parco cagliaritano del Monte Urpinu dopo che i veterinari dell'ASL di Cagliari hanno escluso che nei sessanta animali rimasti vi siano casi di aviaria. Fin qui la buona notizia ma gli animalisti dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente non ci stanno e decidono di presentare un nuovo esposto alla procura di Cagliari per chiedere di verificare se «non vi siano state leggerezze colpevoli nella gestione di questa presunta emergenza aviaria errori che potrebbero essere costati la vita a decine di volatili abbattuti preventivamente e che invece potevano essere salvati se messi come da noi suggerito in isolamento, cosa che poi è stata fatta per i rimanenti sessanta per poi scoprire che non vi sono animali ammalati».