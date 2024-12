S.A. 7 dicembre 2022 Mezza Maratona Giudicato: via iscrizioni Si correrà in città domenica 26 febbraio 2023, una settimana dopo la Sartiglia. Saranno due le gare competitive



ORISTANO - Partono oggi le iscrizioni alla nona edizione della Mezza Maratona del Giudicato di Oristano. Si correrà in città domenica 26 febbraio 2023, una settimana dopo la Sartiglia, con partenza e arrivo ancora una volta in via Duomo, la stessa della corsa alla stella. Saranno due le gare competitive: alla classica 21 chilometri si aggiunge la 10, con un percorso studiato per i mezzofondisti più veloci. Torna inoltre la prova di fitwalking ed è confermata la camminata.



In questa fase sarà possibile iscriversi esclusivamente alle gare competitive. Lo si potrà fare online, tramite la piattaforma EnterNow, e, a partire da venerdì prossimo, 9 dicembre, anche all’Adidas Sport Projet, in via Tirso 113, a Oristano.



La manifestazione è inserita nel calendario nazionale Fidal. E presto rientrerà anche tra gli appuntamenti della Fispes, la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. La Mezza Maratona del Giudicato di Oristano è organizzata dalla Dinamica Sardegna, con la collaborazione del Marathon Club e il patrocinio della Provincia e del Comune di Oristano.