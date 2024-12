Cor 10 dicembre 2022 Tísner de Creació de Jocs de Català: premi La delegata della Plataforma per la Llengua ad Alghero, Irene Coghene, ed i soci Lalla Barracu, Paolo Dessí i Salvatore Manca hanno consegnato del materiale scolastico agli alunni per aver ottenuto il quarto posto al concorso. L’edizione di quest’anno del Concurs Tísner amplia il termine per l’iscrizione fino al 16 dicembre







Nella foto: Irene Coghene ALGHERO - Lo scorso sabato 3 dicembre, alcuni soci della delegazione della Plataforma per la Llengua ad Alghero hanno consegnato i premi del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català 2A e 2B della scuola secondaria di I grado dell’Istituto comprensivo n.3 di Alghero, che hanno ottenuto il quarto posto al concorso con le proposte "Aqueixa és l'Alguer" e "Lo Sidado de l'Alguer", coordinate dalla prof.ssa Maria Carboni.Gli alunni sono stati premiati con del materiale scolastico dalla delegata territoriale di Plataforma per la Llengua, Irene Coghene, e dai soci Lalla Barracu, Paolo Dessí i Salvatore Manca. Alla cerimonia hanno partecipato anche la Dott.ssa Paola Masala, dirigente dell’Istituto, e la prof.ssa Maria Carboni, coordinatrice didattica dei progetti.El Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català ha l’obiettivo che gli alunni, insegnati e scuole scoprano il lato ludico e creativo della lingua catalana attraverso la creazione di un gioco che permetta di imparare qualche aspetto della lingua in maniera creativa e collettiva. I docenti che vogliano iscrivere i propri gruppi all’ottava edizione del concosrso possono ancora farlo tramite il modulo che si può scaricare sul sito, dato che il termine per l’iscrizione è stato posticipato di due settimane, fino al 16 dicembre.Nella foto: Irene Coghene • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat