Cor 13 dicembre 2022 Ita, ecco le nuove rotte natalizie sull´Isola La compagnia aerea in servizio sugli scali di Alghero, Olbia e Cagliari elenca i voli aggiuntivi, ecco quali sono. L’Enac aveva parlato di problemi procedurali nell´attribuzione delle nuove rotte



ALGHERO - ITA Airways dopo le polemiche delle ultime settimane correlate alla difficoltà di trovare posti economici in aereo in occasione delle festività natalizie e considerata l’elevata domanda avvia la vendita delle nuove frequenze verso la Sardegna in regime di continuità territoriale.



«Sono già in vendita - fa sapere Ita - i seguenti voli: il 23 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Alghero e viceversa; il 24 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Cagliari e viceversa». A queste si aggiungono le rotte: «Il 21 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Alghero e viceversa; il 22 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Cagliari e viceversa; una frequenza aggiuntiva sulla rotta Roma Fiumicino-Alghero e viceversa; una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Olbia e viceversa».



«In attesa del completamento delle procedure tecniche relative alle autorizzazioni», Ita Airways «procederà quanto prima alla commercializzazione di ulteriori frequenze aggiuntive»: ossia 4 sulla Milano Linate-Cagliari, 2 sulla Milano Linate-Alghero, una sulla Milano Linate-Olbia e una sulla Roma Fiumicino-Alghero «a copertura del periodo 20-24 dicembre».