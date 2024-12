Cor 15 dicembre 2022 Istruzione e Formazione: altri 4 milioni Allo stato attuale sono stati già finanziati 25 percorsi per un importo complessivo pari a € 10.576.346,00 destinati a 464 iscritti, mentre le iscrizioni totali sono state 525. L’incremento permetterà di soddisfare il maggior numero possibile di istanze di iscrizione



CAGLIARI - La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore del lavoro, Ada Lai, ha stanziato 4 milioni di euro per incrementare lo stanziamento a favore dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per gli anni formativi 2022-2025, rivolti ai ragazzi e alle ragazze con età inferiore a 17 anni. Allo stato attuale sono stati già finanziati 25 percorsi per un importo complessivo pari a € 10.576.346,00 destinati a 464 iscritti, mentre le iscrizioni totali sono state 525. L’incremento permetterà di soddisfare il maggior numero possibile di istanze di iscrizione. I dati dimostrano il successo di una misura che ha riscontrato un grande interesse da parte dei giovani destinatari, le cui richieste sono risultate di gran lunga superiori a quelle ammissibili e finanziabili. «La Giunta Solinas investe in formazione come misura di politica attiva per il lavoro - ha sottolineato l’assessore del lavoro, Ada Lai – I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) consentono di acquisire una qualifica professionale riconosciuta dalla Regione e contemporaneamente di assolvere l'obbligo formativo. Considerato il loro valore sociale e il buon esito occupazionale, l’incremento delle risorse consentirà di coinvolgere più allievi. Al momento - spiega Lai - sono già partiti 15 corsi su 25, gli altri 10 sono in fase di definizione, in attesa della stipula della Convenzione con le agenzie formative».