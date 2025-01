S.A. 20 dicembre 2022 Buddusò, comune dona le panchine rosse Comune di Buddusò e Biblioteca comunale, hanno donato alle scuole, le panchine rosse realizzate il 25 Novembre, in collaborazione con i bambini della scuola dell’infanzia di “San Quirico”



BUDDUSO' - Il Comune di Buddusò e la Biblioteca comunale, hanno donato alle scuole, le panchine rosse realizzate il 25 Novembre, in collaborazione con i bambini della scuola dell’infanzia di “San Quirico” e con l’Istituto Comprensivo di Buddusò, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre è una data simbolo della condanna della società verso qualsiasi forma di violenza contro le donne: ma il messaggio non si condivide soltanto il 25 novembre. E’ un modo per educare fin da piccoli al rispetto, alla parità, all’amore. E per educare alla non violenza è necessario lavorare fin dall'infanzia sulla creazione di relazioni positive e paritarie.



Il Comune di Buddusò, su proposta del gestore della Biblioteca Comunale, Cooperativa Liber, ed in collaborazione con la scuola dell'infanzia "San Quirico" e con l'istituto comprensivo di Buddusò, hanno messo in campo delle attività al fine si sensibilizzare sul tema del contrasto alla violenza di genere, andando ben oltre il 25 novembre. I tantissimi bambini muniti di pennelli e tinta rossa si sono adoperati per la realizzazione delle due panchine poste nel cortile adiacente la Biblioteca e una di queste è stata consegnata proprio oggi , alla presenza del sindaco Massimo Satta, della delegata alla Pubblica Istruzione Giuseppina Bacciu, il presidente dirigente scolastico dell’istituto Comprensivo di Buddusò Prof Andrea Nieddu, la direttrice del plesso M. Antonietta Marongiu, la Cooperativa Liber promotrice del progetto, il parroco Don Angelo e la coordinatrice Pietrina Sotgiu.



Due giornate, quella odierna e quella trascorsa qualche settimana fa, durante le quali tantissimi bambini con le loro classi hanno partecipato con entusiasmo alla consegna della propria panchina e con grande attenzione hanno ascoltato le considerazioni che hanno espresso sia il Preside Prof Andrea Nieddu che ha sottolineato quanto sia importante il rispetto e la gentilezza reciproca, e quanto ognuno possa nel suo piccolo fare tanto per tutti. Dello stesso avviso il Sindaco Massimo Satta che ha dialogato con i bambini del rispetto, oltre che tra i due sessi, anche dei più deboli e del bene comune, nel segno della convivenza serena e del bene recipro.



E’ intervenuta anche Giuseppina Bacciu, Delegata alla Pubblica Istruzione, sottolineando come momenti come questo sono importanti per la crescita culturale dei ragazzi. Educare i bambini in primis, al rispetto e alla tolleranza è la base per quelli che saranno un domani adulti in grado di confrontarsi e interagire col mondo che li circonda ponendosi in modo costruttivo e inclusivo e mai ostile verso chi è più debole. Un ringraziamento sentito dalla comunità e dall’amministrazione comunale a Don Angelo e a tutti gli insegnanti delle classi che hanno aderito al progetto per la loro collaborazione sempre preziosa per essere sempre presenti ad ogni iniziativa. Il progetto si inserisce nel piano di interventi in tema di politiche familiari e tra i progetti di collaborazione con le scuole, al fine di sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo alla tematica della violenza sulle donne e della violenza di genere.