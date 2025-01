Cor 20 dicembre 2022 Riaprono i Giardini di “San Pio” a Sorso Completati i lavori di riqualificazione, riaprono al pubblico i Giardini di “San Pio” venerdì, alle 16. Dopo gli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche l’area ha cambiato totalmente voltol’inaugurazione



SENNORI - Un anno di lavori per trasformare quello che ormai sempre più assomigliava ad un reliquato abbandonato in pieno centro urbano e anche il progetto di riqualificazione del giardino che si affaccia su via Borio e su via Marconi può dirsi completato. Dopo gli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche l’area ha cambiato totalmente volto e funzionalità per diventare uno spazio altamente inclusivo immerso nel verde. «Una nuova piccola perla oggi a disposizione dei cittadini e degli ospiti che sempre più frequentano gli spazi pubblici della nostra città - afferma il sindaco Fabrizio Demelas - e che potranno godersi un’area verde completamente rinnovata, fruibile da tutti indistintamente grazie all’abbattimento di ogni barriera architettonica, alla modifica dell’intero sistema delle aiuole e dei percorsi pedonali, ora realizzati al livello della superficie verde in prato all’inglese, al nuovo impianto di illuminazione e all’allestimento dei nuovi arredi. Un progetto che ci dà grande soddisfazione nella consapevolezza di aver realizzato un intervento importante mantenendo l’impegno preso nei confronti della Comunità».