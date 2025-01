Cor 22 dicembre 2022 Flyr conferma l´Alghero-Oslo La compagnia aerea Norvegese conferma il collegamento con la Riviera del Corallo anche per l´estate 2023. Il volo sarà bisettimanale a partire dal 17 giugno



ALGHERO - In attesa di ulteriori sviluppi, ancora con grande cautela rispetto ad altre destinazioni, va comunque a delinearsi il network che Sogeaal andrà a presentare per la summer 2023 dall'aeroporto di Alghero. Sarà sempre Ryanair a farla da padrone tanto sui collegamenti interni, quanto sugli internazionali. Ma non mancherà qualche alternativa: è il caso dell'Alghero-Oslo marchiato Flyr, la compagnia aerea norvegese a basso costo con base operativa all'aeroporto di Oslo-Gardermoen. Operativo dal 17 giugno il doppio volo settimanale con Alghero, nelle giornate di mercoledì e sabato. Flyr aveva già operato sul Riviera del Corallo nell'estate 2022 con buoni risultati.