Cor 23 dicembre 2022 Prende forma la Cittadella del Serramento Circa 3 mila metri quadri in soli 6 mesi e un investimento pari a 7 milioni di euro. Queste le cifre del nuovo stabilimento Nobento che nella Zona Industriale di San Marco ad Alghero sta realizzando una vera e propria Cittadella del Serramento



ALGHERO - La nuova costruzione ospiterà nel 2023 altri 30 collaboratori che permetteranno di implementare il numero di infissi giornalieri prodotti e di conquistare nuove fette di mercato. «Questo nuovo stabilimento è un regalo di Natale per la città di Alghero perché ospiterà altri collaboratori del territorio – ha spiegato Andrea Alessandrini, Amministratore Unico Nobento - Continuiamo ad essere d’esempio per altri imprenditori che vogliono portare le loro imprese nella Zona Industriale e ravvivare l’economia dell’isola. Ringrazio tutti i miei collaboratori per aver contribuito a realizzare questa nuova unità produttiva senza di loro la Nobento non sarebbe ciò che è».



Annunciato nel mese di giugno 2021, lo stabile è stato costruito in poco più di sei mesi ed è stato inaugurato questa mattina dall’Amministratore Unico Andrea Alessandrini insieme a buona parte dei 300 collaboratori. Visibilmente commosso, Alessandrini ha raccontato l’intenso 2022 che volge al termine e che, come regalo di Natale, ha portato spazio e mercato per nuove linee produttive. Il taglio del nastro del nuovo edificio che crea il prolungamento del noto stabile nero, è avvenuto alla presenza del sindaco di Alghero Mario Conoci.



«Servono esempi positivi - ha commentato il sindaco Mario Conoci - la Nobento dimostra com’è possibile fare impresa anche in un territorio dove si diceva fossero più i problemi che le soluzioni. E’ stata in grado di creare un'azienda di livello nazionale con determinazione, impegno e una grande squadra. Una risorsa importantissima per il nostro territorio», conclude il sindaco. Nei prossimi 3/5 anni è previsto un piano di investimento di circa 70 milioni di euro con un progetto – presentato al MISE – che permetterà infrastrutture più articolate e sempre in linea con i valori e l’etica Nobento: alta tecnologia 4.0, automazione, nessun tipo di alienazione per i lavoratori e anima green.