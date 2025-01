S.A. 26 dicembre 2022 Torres, una maglia in ricordo di Christian Prima del calcio d’inizio con la Virtus, è stata donata una maglia a mamma Ylenia da mettere all’asta in memoria di Christian, bambino sassarese scomparso due anni affetto da Mucopolisaccaridosi di tipo IIIA



SASSARI - Nei giorni scorsi, in occasione dell’incontro calcistico Torres - Virtus Entella, la società calcistica, dopo essersi messa in contatto con l’associazione Sanfilippo Fighters, ha deciso di essere accanto a tutti i bambini che ad oggi sono affetti da questa malattia senza cura.



In particolare, prima del calcio d’inizio, è stata donata una maglia a mamma Ylenia da mettere all’asta in memoria di Christian, bambino sassarese scomparso due anni affetto da Mucopolisaccaridosi di tipo IIIA detta anche Sindrome di Sanfilippo.



L’associazione Sanfilippo Fighters è composta da familiari e amici dei bambini affetti dalla mucopolisaccaridosi di tipo III, anche conosciuta come "Sindrome di Sanfilippo", una rara malattia neurodegenerativa che colpisce i bambini e non lascia loro speranze di vita.