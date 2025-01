S.A. 30 dicembre 2022 «All´Ecocentro tragedia che ha scosso la città» Sindaco e Assessore all´Ambiente esprimono solidarietà e vicinanza, a nome di tutta l´amministrazione, ai due dipendenti rimasti feriti nel tragico episodio di questa mattina e le condiglianze al collega che si è tolto la vita







Nella foto: il sindaco Mario Conoci ALGHERO - «Sindaco e Assessore all'Ambiente esprimono solidarietà e vicinanza, a nome di tutta l'amministrazione, ai due dipendenti rimasti feriti nel tragico episodio di questa mattina avvenuto nel cantiere di Alghero Ambiente, che ha sconvolto l'intera città. Espressioni di solidarietà e vicinanza sono state manifestate dal Primo cittadino anche a tutti i lavoratori della società che attraverso il loro impegno quotidiano, operano a favore della comunità» si legge nella nota diffusa stamane da Porta Terra a poche ore dealla tragedia che si è consumata alle prime ore del mattino all'Ecocentro di Galantè.«Le nostre più sincere e sentite condoglianze vanno alla famiglia del dipendente che si è tolto tragicamente la vita. - hanno dichiarato il Sindaco Conoci e l'Assessore Montis - Stiamo seguendo con i sanitari l'evolversi dello stato di salute dei due dipendenti coinvolti che, dalle prime notizie, pare non siano in pericolo di vita ed ai quali vanno i nostri auguri di pronta guarigione. Siamo vicini, insieme ai vertici della società, alle tre famiglie colpite da questo gravissimo e drammatico incidente» hanno concluso i due amministratori.Nella foto: il sindaco Mario Conoci