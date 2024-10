21/10/2024 «Sindaci uniti a difesa dello scalo di Alghero» A dichiararlo, Michele Pais ex presidente del consiglio regionale e attuale numero uno della Lega in Sardegna: Il grande errore è sempre stato quello di considerare l’Aeroporto come di Alghero, quasi a confinarne la rilevanza e i problemi entro le mura della città catalana