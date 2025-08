Cor 20:08 Bando da 60 milioni per rischio idrogeologico Nei giorni scorsi è stata approvata la delibera, proposta dall’assessore dei lavori pubblici Antonio Piu, con cui vengono approvati i criteri per l’individuazione degli interventi e l´assegnazione delle risorse



CAGLIARI - Sarà pubblicato nei prossimi giorni il bando da 60 milioni di euro, provenienti dal Fondo sviluppo e coesione (Fsc), finalizzati alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrate del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI). Nei giorni scorsi è stata approvata la delibera, proposta dall’assessore dei lavori pubblici Antonio Piu, con cui vengono approvati i criteri per l’individuazione degli interventi e l'assegnazione delle risorse.



«Le risorse a disposizione non sono naturalmente sufficienti a risolvere tutte le criticità relative al dissesto idrogeologico presenti nel territorio regionale – sottolinea l’assessore – per questo potranno essere ammesse a finanziamento solamente le istanze relative alla risoluzione delle problematiche in aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato ricomprese negli strumenti di pianificazione regionale in materia di dissesto idrogeologico».



Sono ammessi a presentare la domanda di finanziamento i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e le province. La dotazione finanziaria, pari complessivamente ad euro 60 milioni, è ripartita in 6 milioni per l’anno 2025, 9,5 milioni per il 2026, 11,5 milioni per il 2027 e 16,5 milioni per ciascuna delle annualità 2028 e 2029. Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, mediante lo Sportello Unico dei Servizi (SUS), il sistema informatico appositamente predisposto dalla Regione.