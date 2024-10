S.A. 11 gennaio 2023 Moro convocato da Confcommercio Verranno affrontati le tematiche relative ai collegamenti aerei, con un particolare focus sulla continuità territoriale su Linate e Fiumicino, sui collegamenti marittimi e sulla rete della mobilità interna



SASSARI - Lunedì 16 gennaio alle ore 11, l'assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro incontrerà la dirigenza di Confcommercio Nord Sardegna per discutere sulle azioni che la Regione Sardegna intende avviare in materia di trasporti. Verranno affrontati le tematiche relative ai collegamenti aerei, con un particolare focus sulla continuità territoriale su Linate e Fiumicino, sui collegamenti marittimi e sulla rete della mobilità interna, sia su gomma che su rotaia. L'ncontro si terrà presso la sede di Sassari di Confcommercio, in Corso Giovanni Pascoli 16/B.



Nella foto: l'assessore Antonio Moro