Cor 14 gennaio 2023 Comune in campo per portare l´Algherese a scuola Ecco il link attraverso il quale poter compilare un rapido questionario con cui richiedere che i propri figli che frequentano la scuola dell´infanzia (asilo), primaria (elementari) o secondaria di primo grado (medie) possano finalmente scoprire e conoscere la lingua della città



ALGHERO - Dall'11 al 30 gennaio le famiglie algheresi potranno richiedere l'attivazione dell'insegnamento del Catalano di Alghero durante le attività scolastiche curriculari ed extracurriculari. Per farlo l'Assessorato alla Cultura, Turismo e Affari Generali, in collaborazione con la Consulta Civica delle Politiche Linguistiche, ha realizzato il progetto "En Alguerés - per una scuola più ricca". Attraverso il seguente link dedicato - bit.ly/enalgueres - i genitori potranno compilare un rapido questionario con cui richiedere che i propri figli che frequentano la scuola dell'infanzia (asilo), primaria (elementari) o secondaria di primo grado (medie) possano finalmente scoprire e conoscere la lingua della nostra città.



Tutte le richieste raccolte dall'Assessorato saranno inviate ai diversi istituti scolastici. «Il Comune vuole dare il suo contributo per aiutare scuole e famiglie nel percorso di tutela della lingua algherese» ha detto l'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Grazia Salaris.



«Secondo una ricerca del 2015 - afferma invece l'Assessore alla Cultura Alessandro Cocco - il 92% dei nostri concittadini vorrebbe che l'algherese fosse insegnato nelle scuole e il 77% degli algheresi vorrebbe parlarlo fluentemente in futuro. Questi sono dati interessantissimi: oggi solo un terzo della popolazione circa lo sa parlare, ma molti lo capiscono e hanno voglia di impararlo». «Un sentito ringraziamento va alle tante associazioni culturali impegnate nella tutela del Catalano di Alghero e che animano la Consulta de la Llengua. Sono certo che con il loro aiuto riusciremo a fornire un supporto didattico alle scuole» conclude il Sindaco Mario Conoci.