Cor 17 gennaio 2023 Parco, si sfiora la rissa coi pescatori Volano parole grosse in occasione della Commissione congiunta ad Alghero. Pescatori e direttore Mariani ai ferri corti. Ecco alcuni stralci del video. Soltanto l´intervento provvidenziale di alcuni consiglieri comunali di maggioranza ha evitato il peggio



ALGHERO - Doveva essere una riunione interlocutoria per discutere sulla proposta di nuovo disciplinare dell'Area Marina Protetta da inviare al Ministero, con l'audizione dei rappresentanti della piccola pesca algherese. E' finita con entrambi i presidenti di Commissione (Mulas e Pulina) che decidono di rimandare di una settimana la discussione (alcuni atti non sarebbero stati mandati a tutti i consiglieri), nel frattempo si sfiora la rissa: alcuni pescatori, risentiti dell'andamento dei lavori, hanno manifestato la loro contrarietà.



A quel punto, a seduta chiusa e aggiornata, ci ha pensato il direttore dell'Area Marina Protetta, Mariano Mariani, ad infiammare gli animi. Gli sarebbero uscite dalla bocca affermazioni eccessivamente pesanti all'indirizzo di uno dei rappresentanti del "Comitato Cigarellu", innescando la miccia e un pericoloso parapiglia. Apriti cielo: soltanto l'intervento provvidenziale di alcuni consiglieri comunali di maggioranza avrebbe evitato il peggio.



Forse accortosi del clamoroso scivolone, il direttore Mariani ha così tentato di scusarsi per l'eccessivo impeto. Troppo tardi, gli animi erano ormai eccessivamente surriscaldati. La speranza è che tra ente e imprenditori possa ritornare presto il sereno: è importante, infatti, che le parti in campo possano ritrovare la via del dialogo. Soltanto così possono essere superati problemi e contrapposizioni, in un'ottica di proficua collaborazione.