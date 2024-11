Cor 18 gennaio 2023 Open day al Liceo Artistico Figari Gli allievi e i docenti del Figari presenteranno l’offerta formativa della scuola per il prossimo anno scolastico 2023/24, e forniranno le informazioni riguardanti il biennio comune e i singoli indirizzi



SASSARI - Nella giornata di sabato 21 gennaio 2023 si svolgerà il secondo open day del Liceo Artistico F. Figari. Presso la sede centrale di Piazza D’Armi 16 a Sassari, dalle ore 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle ore 18.30, sarà possibile per i genitori e i futuri alunni visitare la più antica scuola d’arte della Sardegna. Gli allievi e i docenti del Figari presenteranno l’offerta formativa della scuola per il prossimo anno scolastico 2023/24, e forniranno le informazioni riguardanti il biennio comune e i singoli indirizzi: Arti Figurative/Pittura, Arti Figurative/Scultura, Audiovisivo/Multimedia, Architettura e Ambiente, Design dell’Arredamento e del Legno, Design dei Metalli, Design della Moda, Grafica.



In occasione dell’open day sarà possibile assistere ad alcune performance artistiche negli spazi dell’istituto. Presso la Galleria: Premio Galleri, esposizione di caricature premiate in occasione delle passate edizioni del concorso, dedicato al celebre disegnatore sassarese. “Collage anni ’70”, selezione di opere realizzate con la tecnica artistica del collage. Esposizione di alcune opere di Gef Sanna, tra cui la caricatura storica di Gavino Sanna. Presso la Gipsoteca: installazione video Mapping e performance realizzata dall’indirizzo Design della Moda Presso lo Spazio Transito “Passion for Fashion” mostra di bozzetti realizzati da Martina Pintus, allieva di Design della Moda. Tutti gli eventi sono a cura dell’Area Artistica e dell’Area Orientamento.