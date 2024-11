Cor 26 gennaio 2023 Alghero: sequestro integratori alimentari Nell’ambito delle attività antifrode svolta presso la sala arrivi internazionali dell’Aeroporto di Alghero “Riviera del Corallo”. Provvidenziale l´intervento dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Sassari



ALGHERO - Nell’ambito delle attività antifrode svolta presso la sala arrivi internazionali dell’Aeroporto di Alghero “Riviera del Corallo”, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Sassari, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Alghero, hanno fermato e sottoposto a controllo, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero, un passeggero senegalese proveniente dal Senegal, via Milano Linate, che aveva nel bagaglio 30 bustine, dal peso totale di circa 1 Kg, di integratori alimentari “Dietary Meal Shake – Repas Dietetique Frappè”, privi della loro confezione originale.



L’etichettatura riportata nelle singole bustine non conteneva l’indicazione delle sostanze nutritive o delle altre sostanze che caratterizzavano il prodotto. Tale attività è scaturita da una stretta sinergia con l’Ufficio Veterinario Adempimenti CE Sardegna – UVAC PIF Toscana-Sardegna, con il quale si è stabilito, dopo attente analisi dell’etichettatura delle confezioni, che le stesse non rientravano tra i prodotti ammissibili all’introduzione nel territorio dell’Unione Europea, in quanto contenenti, tra i vari ingredienti, latte in polvere (fat filled milk powder) e derivati del latte (whey protein), prodotti in Malesia. I prodotti sono stati sottoposti a sequestro, confisca e distruzione da parte dei funzionari doganali, su disposizione degli uffici UVAC PIF Toscana-Sardegna.