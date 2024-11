S.A. 27 gennaio 2023 Procedura d´urgenza: per Alghero c´è anche Ita Dopo Aeroitalia si fa avanti anche Ita nella nuova procedura avviata dalla Regione Sardegna. Hanno tempo fino al 31 gennaio per avanzare le offerte economiche



ALGHERO - C'è anche Ita Airways dopo Aeroitalia a farsi avanti nella nuova procedura avviata dalla Regione Sardegna. Sono, dunque, due le compagnie sulle sei invitate ad aver risposto positivamente iscrivendosi sulla piattaforma SardegnaCat. Hanno tempo fino al 31 gennaio per avanzare le offerte. Sul procedimento d’urgenza, tuttavia, resta la tegola della Commissione europea che ha boccato la procedura e chiesto una nuova gara per l’assegnazione delle rotte in continuità territoriale sul Riviera del Corallo. In questa seconda procedura la Regione Sardegna ha anche aumentato la base d’asta portandola da 13,8 a 14,3 milioni di euro.