Cor 28 gennaio 2023 Finanziaria, più risorse ai Barracelli Le ulteriori risorse vanno ad aggiungersi a quelle già stanziate dalla Giunta Solinas, che per ciascuna delle annualità aveva già previsto uno stanziamento complessivamente di 4.550.000



CAGLIARI - Più risorse per le compagnie barracellari. Il Consiglio regionale, nel corso della discussione in Aula sulla Legge di bilancio 23-25, ha approvato l’emendamento all’Articolo 2 proposto dalla Giunta che autorizza per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 lo stanziamento di 550mila euro per l’organizzazione e il funzionamento delle compagnie (1 milione e 650mila euro in totale). Le risorse vanno ad aggiungersi a quelle già stanziate dalla Giunta Solinas, che per ciascuna delle annualità aveva già previsto uno stanziamento complessivamente di 4.550.000. «Le compagnie barracellari sarde rappresentano un presidio insostituibile di legalità e vigilanza nelle nostre campagne e in quanto tali meritano l’attenzione e il supporto della Regione - spiega il Presidente della Regione, Christian Solinas – L’incremento delle risorse proposto dalla Giunta va a tutelare e sostenere quella presenza insostituibile che agisce a difesa del territorio e a protezione delle aziende agricole, operando anche nella prevenzione degli incendi, dei furti e degli atti vandalici».