S.A. 30 gennaio 2023 «Procedura legittima» ma è caos

Nuova gara, scadenza il 13 febbraio Nonostante le rassicurazioni da Cagliari è sempre più caotica la situazione sui cieli di Alghero. La Regione deve fare marcia indietro e bandire una nuova gara posticipando ancora i tempi per la presentazione delle offerte e con compensazioni riviste



ALGHERO - «Confermata la legittimità della procedura negoziata, pienamente aderente al diritto italiano e europeo, per l’assegnazione delle rotte della continuità territoriale da e per Alghero con gli aeroporti di Roma e Milano - a seguito della mancata presentazione di offerte in occasione dell’ultima gara, conclusa lo scorso 30 dicembre 2022 - si è stabilito di fissare al 28 ottobre 2023 il termine dell’assegnazione delle rotte gravate dall’imposizione degli oneri di servizio pubblico e ricalcolando coerentemente gli importi posti a base d’asta».



E' quanto si legge nel comunicato che la Regione Sardegna ha diffuso nelle ultime ore. Una nota alquanto ambigua perchè in base alle norme europee la procedura negoziata per l'assegnazione delle rotte "con compensazione e diritto di esclusiva" del vettore aggiudicatario avviata dalla Regione continua ad essere non legittima e per questo da Cagliari è stata annullata la procedura che sarebbe scaduta domani, martedì 31 gennaio, ed è stata pubblicata una nuova gara da bandirsi entro il prossimo 6 febbraio con compensazioni ridotte.



Dunque, le compagnie potranno gestire le rotte sino al prossimo 28 ottobre senza le compensazioni finanziarie messe inizialmente sul tavolo dalla Regione. «La soluzione adottata – dichiara l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro – consente di garantire, nell’immediatezza e senza interruzione, i voli da e per Alghero fino all’inizio della prossima programmazione invernale e allo stesso tempo soddisfa la richiesta avanzata dalla Direzione generale Trasporti della Commissione europea, affinché si proceda con una nuova gara per l’assegnazione definitiva delle rotte in continuità fino al 26 ottobre 2024».