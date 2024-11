S.A. 1 febbraio 2023 Bitas Alghero dal 23 al 26 marzo

Le aziende sarde si candidano In programma ad Alghero dal 23 al 26 marzo la seconda edizione degli Stati Generali del Turismo Attivo in Sardegna. Evento clou il 24 marzo con il workshop (B2B) tra offerta regionale e domanda nazionale e internazionale. Domande di adesione fino al 10 febbraio



CAGLIARI - Conto alla rovescia per la sesta edizione della BITAS, Borsa Internazionale del Turismo Attivo in Sardegna, in programma ad Alghero dal 23 al 26 marzo, in occasione della quale si terrà anche la seconda edizione degli Stati Generali del Turismo Attivo in Sardegna. Promossa dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, la manifestazione ha l’obiettivo di sostenere la strutturazione e la crescita del segmento, nonché la competitività della destinazione nei mercati di riferimento.



Per gli operatori sardi del turismo attivo la BITAS rappresenta l’occasione per stringere relazioni di valore con i partner locali, nazionali ed internazionali, contribuire al dibattito sulle prospettive del settore, incontrare la domanda profilata e accreditata e promuovere la propria attività verso un target selezionato di potenziali clienti, presso le Istituzioni, decision maker e stampa di settore. L’appuntamento clou è in programma il 24 marzo, dalle ore 9 alle 18, nei locali de Lo Quarter con il workshop (B2B) tra offerta regionale e domanda nazionale e internazionale. Gli incontri B2B tra seller e buyer, fissati tramite agenda digitale, potranno avvenire sia in presenza che in modalità virtuale.



Le aziende interessate dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo tur.marketing@pec.regione.sardegna.it entro le ore 23 del giorno 10 febbraio 2023. Saranno ammessi a partecipare 250 operatori in possesso dei requisiti generali richiesti, in ordine cronologico di presentazione delle candidature. Gli operatori ammessi al workshop, successivamente alla ricezione dell’email di ammissione, dovranno iscriversi alla piattaforma accessibile tramite il sito https://bitas.regione.sardegna.it e potranno organizzare la propria agenda di appuntamenti. Nelle sezioni ‘Bandi e gare’ (https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=103819) del sito istituzionale www.regione.sardegna.it è possibile trovare l’avviso con le modalità di partecipazione, assieme al modulo di manifestazione d’interesse.