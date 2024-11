Cor 4 febbraio 2023 Pd: Fantato si ritira a va con Comandini In attesa delle Primarie di partito anche in Sardegna si assiste alle consuete "liturgie" tra correnti. Quella che inizialmente era considerata l´unica vera novità nel panorama Dem, si tira indietro e sigla l´accordo col consigliere regionale. Ecco le motivazioni



SASSARI - Per un gioco di squadra più forte e per primarie aperte e più competitive, ritirata la candidatura di Fantato. «Entrambi abbiamo presentato la candidatura pensando alle primarie aperte, perché condividiamo una visione che mette al centro la partecipazione delle persone» spiega Maria Francesca Fantato. Piero Comandini aggiunge: «Abbiamo in comune punti programmatici come la lotta alle disuguaglianze. Siamo convinti di dover dare la priorità a temi come istruzione, lavoro, sanità pubblica». «Crediamo in un partito democratico che sia organizzato, ma anche aperto e accogliente. Con questa consapevolezza ho scelto di ritirare la candidatura - sottolinea Fantato - e contribuire a un progetto più ampio, capace di mettere insieme tante persone per superare appartenenze e provenienze». «Crediamo sia un imperativo venirsi incontro e provare a costruire un percorso comune» conclude Comandini. La scelta sarà illustrata nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Sassari lunedì mattina.